Bei einem Unfall in Horb ist in der Nacht auf Dienstag Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstanden. Jetzt sucht die Polizei nach dem Unfallverursacher.















Horb - In der Nordstetter Straße wurde laut Polizeibericht gegen 2.15 Uhr ein am Straßenrand parkendes Auto angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr offensichtlich in westlicher Richtung weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Nach Stand der Ermittlungen dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen VW Passat, neues Modell, handeln. Das Auto müsste an der rechten Fahrzeugfront beschädigt sein.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen des Unfalls sowie Hinweisgeber zum Unfallverursacher beziehungsweise dessen Fahrzeug werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07451/96-0 beim Polizeirevier Horb zu melden.