Wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und weiteren Straftaten ermittelt das Polizeirevier Hechingen gegen einen 39-jährigen Opel Astra Fahrer, der am Samstag gegen 23.20 Uhr einen Verkehrsunfall in Hechingen verursacht hat.















Hechingen - Der Opelfahrer war laut Mitteilung der Polizei auf der Weilheimer Straße in Richtung Bisinger Straße unterwegs, als er im Einmündungsbereich beider Straßen nach links von der Fahrbahn abkam. Er überfuhr dabei zwei Verkehrsinseln und beschädigte zwei Verkehrszeichen.

Zwischen den beiden Verkehrsinseln kam der Opel letztendlich zum Stehen. Durch eine Zeugin konnte beobachtet werden, dass sich der Fahrer nach dem Unfall zu Fuß in Richtung Wohngebiet Stockoch entfernte. Er konnte im Rahmen der Fahndung an seiner Wohnanschrift in Hechingen angetroffen werden. Bei ihm konnte eine deutliche Beeinflussung durch Alkohol festgestellt werden.

Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Er wurde vorläufig festgenommen, leistete hierbei jedoch Widerstand, griff die Beamten tätlich an und beleidigte sie. Da die Beamten eine "deutliche Beeinflussung durch Alkohol" festgestellt hatten, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Da der Opel Astra nicht mehr fahrbereit war, musste er durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Über die Höhe des Schadens am PKW und an den Verkehrsinseln können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.