Nach Unfall in Freudenstadt

1 Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um die Verletzten oder die Schadensregulierung zu kümmern. (Symbolfoto) Foto: Checubus/ Shutterstock

Nach einem Unfall am Freitagabend auf der B 28 bei Freudenstadt sucht die Polizei weiterhin nach dem Versacher. Zwei Beteiligte waren verletzt worden.















Link kopiert

Freudenstadt - Wie es im Polizeibericht heißt, waren ein 40-jähriger Audi-Fahrer sowie eine 21-jährige Opel-Fahrerin am Freitagabend kurz vor 18 Uhr in der Stuttgarter Straße in Richtung Freudenstadt unterwegs. Im Bereich der Bacherkreuzung musste der Audi-Fahrer verkehrsbedingt anhalten, woraufhin auch die Opel-Fahrerin hinter ihm bremste.

Der Fahrer eines dem Opel nachfolgenden, dunklen Kombis konnte indessen nicht mehr rechtzeitig seine Geschwindigkeit anpassen und fuhr auf den Opel auf. Durch den Aufprall wurde der Opel auf den Audi geschoben, so dass am Audi ein Schaden von rund 1500 Euro entstand. Der Schaden am Opel wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Unfallverursacher fährt einfach weiter

Durch den Verkehrsunfall erlitten sowohl der 40-jährige Fahrer des Audi, als auch dessen 35 Jahre alte Beifahrerin leichte Verletzungen. Die Opel-Fahrerin blieb unverletzt.

Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um die Verletzten oder die Schadensregulierung zu kümmern. Laut Polizei entfernte er sich in Richtung Dornstetten.

Nach diesem Fahrzeug wird gesucht

Das unfallflüchtige Fahrzeug kann wie folgt beschrieben werden: Kennzeichen beginnend mit FDS, glänzende Dachreling, dunkler, glänzender Lack eines eher neueren Fahrzeugs.

Zeugenhinweise nimmt die Verkehrsdienst-Außenstelle Freudenstadt unter der Telefonnummer 07441/536-0 entgegen.