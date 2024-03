Nach Unfall in Berlin: Polizei: Auto fuhr zu schnell

Nach Unfall in Berlin

1 Unfall in Berlin-Mitte. Foto: dpa/Christophe Gateau

Nicht weit vom Potsdamer Platz in Berlin entfernt kommt es zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Frau stirbt im Krankenhaus und später auch ihr Kind. Laut Unfallzeugen fuhr der Autofahrer zu schnell.









Der 83-jähriger Autofahrer, der bei einem schweren Verkehrsunfall in Berlin am Samstag eine Frau und ein Kind erfasst hat, ist nach Zeugenaussagen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Das teilte die Berliner Polizei am Sonntagvormittag mit. Die Mutter und ihr Sohn wurden lebensgefährlich verletzt und starben im Krankenhaus.