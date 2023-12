Die 84-jährige Fußgängerin, die am Donnerstagnachmittag in Ebingen von einem Auto erfasst wurde, ist im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen. Dies meldet die Polizei.

Die 84-Jährige war am Donnerstag beim Überqueren der Straße mit ihrem Rollator vom Auto einer 76-Jährigen erfasst und zu Boden geworfen worden. Im Anschluss wurde sie mit einem Rettungshubrauber in eine Klinik geflogen.

Wie die Polizei am Samstagmittag meldete, starb die 83-Jährige am Freitag an den Folgen ihrer schweren Verletzungen.

Die Ermittlungen der Verkehrspolizei dauern an. Weiterhin werden Zeugen des Unfalls gesucht und gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 bei der Verkehrspolizei in Balingen zu melden.