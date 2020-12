Nach Unfall in Albstadt 3000 Euro Belohnung für Hinweise zu Todesfahrer

Albstadt-Tailfingen - Nach dem tödlichen Verkehrsunfall, der sich am späten Montagnachmittag, 30. November, in der Zitterhofstraße auf dem Lichtenbol ereignet hat, arbeitet die 21-köpfige Ermittlungsgruppe weiter mit Hochdruck an der Identifizierung des flüchtigen Fahrers. Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ermittlung des Täters führen oder bei der Herbeischaffung von Beweismitteln dienlich sind.