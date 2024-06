Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines dunklen Kombi mit RW-Kennzeichen, der am Donnerstagabend in Aichhalden einen Unfall verursacht und sich anschließend aus dem Staub gemacht hat.

Am Donnerstag hat ein unbekannter Autofahrer in Aichhalden einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet.

Der unbekannte Fahrer war laut Polizeibericht gegen 22.45 Uhr auf dem Koppengässle unterwegs und bog an der Kreuzung zur Sulgener Straße in Richtung Sulgen ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Mini Cooper einer 54-Jährigen, die auf der Sulgener Straße von der Ortsmitte Aichhalden in Richtung Sulgen fuhr.

Lesen Sie auch

Ohne zu stoppen und sich um den verursachten Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher mit seinem beschädigten dunklen Kombi mit RW-Kennzeichen in Richtung Sulgen.

Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen zu der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 07422/2701-0 zu melden.