Verletztem Kind geht es gut – was passiert war

1 Die Hirschgulden-Skulptur dient auch als Foto-Punkt. Der Hirsch (links) wurde inzwischen abgebaut, soll aber im oberen Bereich der Skulptur wieder angebracht werden. Die zeitweise Sperrung des Areals ist aufgehoben worden. Foto: Monika Schwarz Die Hirschgulden-Skulptur auf dem Gartenschau-Gelände ist inzwischen wieder zugänglich.







Dem Kind, das sich am Freitag an der Hirschgulden-Skulptur im „Xentrum“ der Gartenschau verletzt hat, geht es gut, so Gartenschau-Geschäftsführerin Cornelia Möhrlen.