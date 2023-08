War mit dem Equipment alles in Ordnung? Nach dem Unfall im Europa-Park , bei dem am Montag sieben Menschen verletzt wurden, begutachtet ein Sachverständiger das Wasserbecken und den eingestürzten Sprungturm der engagierten Firma. Im Raum steht fahrlässige Körperverletzung.

Bei dem Unfall während der Wassersprung-Show „Retorno dos Piratas“ wurden am Montagnachmittag fünf Akrobaten im Alter zwischen 18 und 24 Jahren sowie zwei Besucher verletzt. Nach einem Riss im Wasserbecken war das Sprunggerüst eingestürzt und zum Teil auf einen Wagen der Attraktion „Antlantica Supersplash“ gekracht.

Inzwischen wurde durch die Staatsanwaltschaft Freiburg ein Sachverständiger mit der Begutachtung des mit dem Unfall in Verbindung stehenden Equipments beauftragt, teilt die Polizei am Freitag mit. Das Equipment gehöre einer vom Europa-Park engagierten Fremdfirma. Sowohl das Wasserbecken, als auch die Sprunggerüste der Artisten wurden bereits am Montagabend durch die Polizei sichergestellt. Mit Hilfe des Sachverständigen gehen die Ermittler der genauen Ursache des Unfalls auf den Grund. Aktuell ermitteln die Beamten vom Polizeiposten Rust wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Vier der verletzten Artisten mussten in der Folge des Unfalls ins Krankenhaus eingeliefert werden, wobei zwei davon noch am Abend wieder entlassen werden konnten, so die Polizei weiter. Die beiden Besucher, ein Paar mittleren Alters, erlitten nach derzeitigen Erkenntnissen Verletzungen, die ebenfalls behandelt werden mussten.