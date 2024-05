1 Der Polizei gelang es, einen 33-Jährigen zu fassen, der sich unerlaubt vom Unfall entfernt hatte. (Symbol) Foto: Jens Büttner/dpa

Der 33-Jährige soll einen Unfall mit drei Verletzten und 30 000 Euro Schaden verursacht haben.









Am Mittwochmorgen, gegen 6.45 Uhr, ereignete sich auf der A 5 bei Riegel, in Fahrtrichtung Basel, ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei fuhr ein roter Kleinwagen auf einen vorausfahrenden Kleintransporter auf. Dadurch wurden beide Fahrzeuge zunächst an die Schutzplanken abgewiesen und stießen in der Folge mit einem nachfolgenden Lkw zusammen.