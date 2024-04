Beim Verkehrsunfall, der am Sonntag auf der B 14 zwischen Neufra und Rottweil passierte, haben sich insgesamt vier Personen leicht und ein schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilt. Sie gibt nun auch Details zum Unfallhergang bekannt.

Eine 71-Jährige war gegen 17 Uhr von Rottweil in Richtung Spaichingen unterwegs und bog links Richtung Neufra ab. Hierbei kam es zu einer frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Auto, dessen 24-jähriger Fahrer auf der B 14 in Richtung Rottweil unterwegs war und noch mit einer Gefahrenbremsung versuchte, den Zusammenstoß zu verhindern.

Bei dem Unfall zog sich der Autofahrer schwere, sein beiden 25 Jahre alten Mitfahrer leichte Verletzungen zu. Die 71-Jährige und ihr 74 Jahre alter Beifahrer verletzten sich ebenfalls leicht.

Mehrere Rettungswagen brachten die Verletzten in die umliegenden Kliniken. An den Autos entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 30 000 Euro.

Die Feuerwehren Neufra und Rottweil unterstützten vor Ort mit acht Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften bei der Unfallaufnahme und Absicherung.