1 Dem Autofahrer wurde ein Alkohol-Vortest angeboten, der rund zwei Promille anzeigte. (Symbolfoto) Foto: piotr290 – stock.adobe.com

Ein 46-Jähriger hat am Montagabend auf dem Polizeirevier Nagold einen zuvor verursachten Verkehrsunfall angezeigt. Hierzu war er offenbar alkoholisiert zur Polizeidienststelle gefahren.















Link kopiert

Nagold - Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Mann am Montagmorgen mit seinem Ford auf der A 81 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Im Bereich einer Baustelle stieß er gegen eine Warnbarke, die sich am Fahrbahnrand befand.

Im Anschluss an den Unfall fuhr der 46-Jährige weiter, ohne diesen anzuzeigen. Erst am Abend bemerkte er einen Schaden in Höhe von rund 2500 Euro an seinem Fahrzeug. Daraufhin fuhr er zum Polizeirevier Nagold, um dies im Nachhinein zu melden.

Ford-Fahrer muss mit Strafanzeigen rechnen

Als die Polizeibeamten bei der Anzeigenaufnahme Alkoholgeruch bemerkten, wurde dem 46-Jährigen ein Atemalkoholvortest angeboten. Dieser ergab einen Wert von rund ZWEI Promille.

Der Ford-Fahrer muss nun mit einer Strafanzeige rechnen, in der er sich wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Verkehr verantworten muss.