Nach Unentschieden gegen Kuppenheim: Lahr richtet den Blick nach vorne und will wieder in die Spur kommen

Gegen den SV 08 Kuppenheim ist der SCL nicht über ein 2:2-Unentschieden hinausgekommen.
Verbandsliga: SV 08 Kuppenheim - SC Lahr 2:2 (1:1). „Gemessen an unserem Anspruch haben wir nur einen Punkt geholt – aber wenn man sieht, dass wir den Ausgleich erst in der 92. Minute erzielt haben, kann man schon von einem gewonnen Punkt sprechen“, bilanziert Lahrs Sportlicher Leiter Petro Müller. Doch gegen Kuppenheim hätte eigentlich ein Sieg eingefahren werden sollen. „Aktuell haben wir eine kleine Delle. Wir bekommen unser Spiel nicht so durchgesetzt“, so Müller. Aber angesichts der tabellarischen Situation ist das immer noch eine starke Saison, so Müller.