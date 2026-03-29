Nach Unentschieden gegen Kuppenheim: Lahr richtet den Blick nach vorne und will wieder in die Spur kommen

Verbandsliga: SV 08 Kuppenheim - SC Lahr 2:2 (1:1). „Gemessen an unserem Anspruch haben wir nur einen Punkt geholt – aber wenn man sieht, dass wir den Ausgleich erst in der 92. Minute erzielt haben, kann man schon von einem gewonnen Punkt sprechen“, bilanziert Lahrs Sportlicher Leiter Petro Müller. Doch gegen Kuppenheim hätte eigentlich ein Sieg eingefahren werden sollen. „Aktuell haben wir eine kleine Delle. Wir bekommen unser Spiel nicht so durchgesetzt“, so Müller. Aber angesichts der tabellarischen Situation ist das immer noch eine starke Saison, so Müller.

Auf einem schwer bespielbaren Kunstrasen in Kupppenheim war der SC Lahr zwar das spielbestimmende Team, konnte aber seine Chancen nicht nutzen. „Wir haben sicher nicht unser bestes Spiel gemacht“, blickt der Sportliche Leiter des SC Lahr zurück. Der Gastgeber nutze auf der Gegenseite seine Chancen konsequenter: Per Foulelfmeter brachte Simon Vögele die Kuppenheimer in Führung (18.). Kurz vor der Pause gelang dem Lahrer Simon Lehmann der Ausgleich, der auch den Pausenstand bedeutete.

Unter der Woche wartet ein Highlight im Pokal

„Wir haben zwar nur einen Punkt geholt, aber Tabellenführer Teningen hat gegen Auggen verloren. Dadurch beträgt der Abstand nur noch sechs Punkte“, sagt Müller. Das könne seiner Mannschaft, die derzeit nicht so ganz in der Spur ist, einen wichtigen Schub geben. „Sie sehen jetzt, dass Teningen nicht unverwundbar ist und wir den Druck auf sie weiter hoch halten können“, zeigt Müller auf. Gleichwohl müsse man erst einmal seine Hausaufgaben machen und auch den Vorsprung auf den dritten Platz festigen. Für den SC Lahr gilt es in den kommenden Wochen rechtzeitig zum Saisonendspurt wieder in die Spur zu kommen.

Die zweite Hälfte war auch größtenteils in den Händen der Lahrer, doch es sollte zunächst beim Unentschieden bleiben. Es kam sogar noch bitterer: Unglücksrabe Johannes Wirth unterlief in der 78. Minute ein Eigentor, dass den SV Kuppenheim lange auf die Siegerstraße brachte. Doch die Lahrer kämpften bis zum Schluss. Die Erlösung fiel durch ein Freistoßtor von Nico Gutjahr, der in der 92. Minute für den 2:2-Ausgleichstreffer sorgte.

Müller fordert gegen Laufenburg einen Heimsieg

Am Mittwoch wartet auf den SC Lahr das Viertelfinale im Verbandspokal gegen den Oberligisten Türk. SV Singen. „Da können wir befreit aufspielen und gehen Mal nicht als Favorit in die Partie“, blickt Müller nach vorne. Dennoch können dieses Highlight gerade mit Hinblick auf den Saisonendspurt noch einmal Kräfte freisetzen. Außerdem muss sich der SCL bei seinem Pokalheimspiel keinesfalls verstecken. „Wir müssen zwar nicht das Spiel machen, wollen aber der Partie unseren Stempel aufdrücken“, sagt Müller.

Auch mit Hinblick auf den kommenden Samstag gegen den aktuellen Tabellensechsten der Verbandsliga, den SV 08 Laufenburg, kann die Pokalpartie Kräfte frei setzen. „Da gibt es dann keine Ausreden. Da muss auf jeden Fall ein Heimsieg her“, gibt Müller die Marschroute vor. Denn der SCL will das Titelrennen weiter offen halten. SC Lahr: Sokolov; Stopp (81. Schumacher), Zehnle (81. Zehnle), Naletilic (68. Gießler), Fries, Wirth, Lehmann (68. Allgaier), Bandle, Bross, Häußermann, Gutjahr. Tore: 1:0 Vögele (18.), 1:1 Lehann (40.), 2:1 Wirth (Eigentor/ 78.), 2:2 Gutjahr (90-+2).