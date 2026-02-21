Nach umstrittenem Projekt: Neuer Anlauf für Photovoltaik in der Langenschiltacher Vogte

Es brodelte 2025 in Langenschiltach: Der geplante Solarpark Weißershof erhitze die Gemüter – und wurde abgelehnt. Nun kocht das Thema wieder hoch – mit neuer Planung.
Proteste der Anwohner, Debatten in städtischen Gremien und sogar ein Termin vor Ort: Der geplante Solarpark Weißershof im Langenschiltacher Außenbereich hielt die Beteiligten vor allem Anfang des vergangenen Jahres ordentlich auf Trab. Schließlich fiel die Entscheidung des Gemeinderats recht deutlich aus: Er erteilte dem Solarpark eine Absage – unverbaute, unveränderte Schwarzwaldlandschaft sollte an dieser Stelle Vorrang haben, fand zumindest die Mehrheit des Gremiums.