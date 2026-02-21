Nach umstrittenem Projekt: Neuer Anlauf für Photovoltaik in der Langenschiltacher Vogte

Es brodelte 2025 in Langenschiltach: Der geplante Solarpark Weißershof erhitze die Gemüter – und wurde abgelehnt. Nun kocht das Thema wieder hoch – mit neuer Planung.

Proteste der Anwohner, Debatten in städtischen Gremien und sogar ein Termin vor Ort: Der geplante Solarpark Weißershof im Langenschiltacher Außenbereich hielt die Beteiligten vor allem Anfang des vergangenen Jahres ordentlich auf Trab. Schließlich fiel die Entscheidung des Gemeinderats recht deutlich aus: Er erteilte dem Solarpark eine Absage – unverbaute, unveränderte Schwarzwaldlandschaft sollte an dieser Stelle Vorrang haben, fand zumindest die Mehrheit des Gremiums.

Doch wer dachte, dass das Thema damit vom Tisch war, hatte sich geirrt: Das überarbeitete Projektkonzept trägt den Namen Sonnenspeicher Weißershof. Kommende Woche wird es am Dienstag, 24. Februar, zunächst dem Ortschaftsrat Langenschiltach vorgelegt, am Mittwoch, 25. Februar, dann dem Gemeinderat.

Entschieden werden soll dabei aber jedoch zunächst noch nichts, wie aus der Sitzungsvorlage für die beiden Gremien hervorgeht. „Über das weitere Vorgehen wird in einer der nächsten Sitzungen entschieden“, lautet der Beschlussvorschlag der Stadtverwaltung für den Gemeinderat. Insgesamt ist der Anlass der Beratungen noch recht allgemein: Der Projektierer möchte – so heißt es in der Sitzungsvorlage – „die grundsätzliche Haltung der Stadt zu dem Projekt sowie das weitere Vorgehen“ abklopfen.

Was die Unterlagen jedoch auch schon erahnen lassen: Der Weg zum Sonnenspeicher dürfte alles andere als einfach werden. Denn: „Der Gemeinderat hält an seiner kritischen Grundhaltung fest“, heißt es ebenfalls im Beschlussvorschlag.

PV-Anlage soll deutlich kleiner werden

Wie aber sieht die neue Planung aus – insbesondere im Vergleich zum zunächst vorgesehenen Solarpark Weißershof? Im Wesentlichen gibt es zwei große Unterschiede: Zum einen soll die Photovoltaikanlage (PV-Anlage) deutlich kleiner werden als ursprünglich vorgesehen – weniger als zwei im Vergleich zu etwa 7,5 Hektar –, zum anderen ist nun auch die Errichtung eines Batteriespeichers geplant.

Die Bauhöhe ist geringer, das Erscheinungsbild ruhiger, die Fläche kann parallel noch landwirtschaftlich genutzt werden – diese Angaben des Projektierers stellt die Stadtverwaltung in der Sitzungsvorlage dar. Zudem werde sich der Batteriespeicher, der in der untersten Talsohle entstehen soll, durch seine Farbgestaltung und durch Hecken optisch in die Landschaft einfügen.

Projektierer stellt Vorteile dar

Der Projektentwickler Klarvolt stellt in einer Präsentation auch die Vorteile für die Stadt heraus – unter anderem könne man sich vom Sonnenspeicher Weißershof eine Erhöhung der Netzstabilität in der Region erwarten. Im Fall von Netzausfällen berge der Batteriespeicher eine „schnell abrufbare Reserveleistung“. Und auch finanzielle Anreize gibt es: Die Stadt könne – so stellt es der Projektierer dar – fünf Jahre lang mit Gewerbesteuereinnahmen von gut 30 000 Euro rechnen, in den folgenden zehn Jahren dann mit knapp 20 000 Euro.

Stadt hat noch immer Vorbehalte

Trotzdem: Aus Sicht der Stadt bestehen nach wie vor Bedenken gegen das Projekt, wie es in der Sitzungsvorlage für Gemeinderat und Ortschaftsrat Langenschiltach heißt. Noch immer befürchtet wird eine „nachhaltige Beeinträchtigung“ des Landschaftsbilds – obwohl die Anlage nun deutlich kleiner sein soll. Und auch Fragen hinsichtlich Brandschutz, Hochwasserschutz und Gewässerökologie stellen sich aus Sicht der Stadtverwaltung.

Grundsätzlich – so die Einschätzung – bestünden die Vorbehalte, wegen derer der Gemeinderat das Vorhaben Anfang 2025 abgelehnt hatte, daher weiterhin.