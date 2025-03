Emissionsminderungsanlage Holcim So läuft das Genehmigungsverfahren ab

Bis Ende 2027 möchte die Holcim Süddeutschland GmbH am Zementwerk in Dotternhausen eine Emissionsminderungsanlage installieren. Das Regierungspräsidium Tübingen gibt Einblick in den Genehmigungsprozess.