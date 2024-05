1 Die Bäckerei auf der Rückseite des Gebäudes (Foto) hat bereits geöffnet. Am Sonntag ist nun die Eisdiele dran. Foto: Decoux

Die Arbeiten an der neuen Ringsheimer Eisdiele „Gelateria Don Peppino“ sowie dem dazu gehörenden Außenbereich kommen trotz durchwachsenem Wetter der letzten Wochen weiter gut und im Zeitplan voran. Das teilt die Gemeinde mit. Deshalb wird bereits am Pfingstsonntag, 19. Mai, ab 12 Uhr, das „Soft-Opening“ der Eisdiele stattfinden, also die Eröffnung bei noch nicht ganz fertig gestelltem Gesamtensemble. Anschließend wird die Gelateria regulär den Betrieb aufnehmen und Gäste willkommen heißen.