Nach Ukraine-Reise: Lahrs OB sorgt mit „Narri Narro“-Beitrag für Kopfschütteln

Auf der Rückreise aus der Ukraine hat Lahrs Rathauschef Markus Ibert einen befremdlichen Social-Media-Beitrag gepostet – und sich umgehend entschuldigt.
Fünf Tage waren neun Lahrer zu Besuch im ukrainischen Kalusch. Die Gruppe hat sich vor Ort ein Bild davon gemacht, wie es ist, in einem Land zu leben, das seit vier Jahren unter dem russischen Angriffskrieg leidet, hat sich die Sorgen der Menschen angehört und bekundet, die 2024 geschlossene Solidarpartnerschaft der beiden Städte in Zukunft weiter stärken zu wollen. Die LZ, die mit dabei war, hat von eindrücklichen wie bedrückenden Erlebnissen berichtet.