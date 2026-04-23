Nach Übernahme: RTL und Sky kooperieren vor allem im Fußball

Der Kauf des Bezahlsenders Sky durch RTL hat auch Folgen für das Sportangebot. Der RTL-Chef Stephan Schmitter erläutert die ersten Pläne.
Nach der genehmigten Übernahme des Pay-TV-Senders Sky durch die RTL Group hat RTL-Deutschland-Chef Stephan Schmitter erste Pläne für die Sportberichterstattung genannt. Gut zehn Monate nach der Ankündigung des Übernahmeplans hatte die EU-Kommission uneingeschränkt grünes Licht für das Geschäft gegeben. Der Abschluss der Transaktion wird für den 1. Juni 2026 erwartet.