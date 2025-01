Nach Übergriff auf eine Frau in einer Tiefgarage Bundespolizei nimmt in Freiburg einen tatverdächtigen Mann fest

Ein Mann hatte in Freiburg eine Frau in eine Tiefgarage gelockt. In der Folge ist es zu einem versuchten sexuellen Übergriff gekommen. Die Polizei hat nun einen dringend Tatverdächtigen ermittelt und festgenommen.