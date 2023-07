Die Polizei hat in einem anderen Fall einen Verdächtigen geschnappt – und prüft nun, ob dieser auch in Calw zuschlug.

Ziemlich genau einen Monat ist es her, dass ein bewaffneter Mann am Sonntag, 25. Juli, die Esso-Tankstelle in der Calwer Bischofstraße überfiel. Er öffnete die Kasse, stahl Bargeld und flüchtete danach zu Fuß. Trotz sofortiger Fahndung konnte die Polizei den Täter jedoch nicht ausfindig machen. Möglicherweise gelang dies jedoch wenige Tage später andernorts.

Denn am Mittwoch, 28. Juni, verhaftete die Polizei einen 24-Jährigen, nachdem es zuvor zu einem Überfall in einer an der Bundesstraße 10 gelegenen Tankstelle in Remchingen im Enzkreis gekommen war. Dort hatte der Täter „unter Vorhalt eines spitzen Gegenstands“ Geld gefordert. In Calw war der Täter nach Angaben der Polizei mit einem Messer bewaffnet gewesen.

Standard-Verfahren der Polizei

Ob zwischen diesen Taten ein Zusammenhang besteht, werde nun aktuell durch die Polizei geprüft, erklärte Polizeisprecher Christian Koch am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion. Sitzt der Räuber im Calwer Fall also aktuell hinter Gittern? Koch schränkt ein: Geschehe mehrfach hintereinander eine ähnliche Tat an Orten, die nahe beieinander liegen, und das auch noch innerhalb kurzer Zeit, prüfe die Polizei immer einen Zusammenhang. Dabei handle es sich um ein Standard-Verfahren. Das allein sage daher zunächst noch nicht unbedingt etwas aus.

Weitere Einzelheiten konnte der Sprecher des Pforzheimer Polizeipräsidiums mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht nennen.