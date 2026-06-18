Nach über einem Jahr: Brücke Ehner-Fahrnau kurz vorm Ziel

Die Wiesenbrücke Ehner-Fahrnau dürfte aufs Wochenende hin wieder geöffnet werden. Der direkte Rad- und Fußweg zwischen Hausen und Schopfheim wäre dann endlich wieder frei.
Das stellte der Technische Beigeordnete Thomas Schmitz in der Gemeinderatssitzung am Dienstag auf Nachfrage von Stadtrat Thomas Kuri (CDU) in Aussicht. Demnach stand am Mittwoch die abschließende Prüfung auf der Agenda, „Ende der Woche“ könne man dann die Verkehrsfreigabe vornehmen, sofern nicht noch unerwartete Probleme auftreten, erklärte Schmitz.