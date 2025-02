Nach über 20 Jahren Pause: Showtanztag der Haigerlocher Narrenzunft ist ein voller Erfolg

1 Wenn römische Architektur in der Witthaushalle lebendig wird: die tanzenden antiken Statuen aus Rangendingen. Foto: Max Bäurle

Viel Musik, flotte Tänze und sehr viele Besucher, trotz über 20 Jahren Pause: Der Showtanztag der Narrenzunft Haigerloch am Samstag in der bunt geschmückten Witthauhalle war ein Erfolg. Das Programm konnte sich dabei sehen lassen.









Bereits am Mittag und Nachmittag bei den jüngeren Garden war die Halle fast proppenvoll, und auch der Besuch am Abend durfte sich absolut sehen lassen. Dazu wurde am Abend auch musikalisch einiges geboten: So legte nicht nur DJ Lando auf, sondern auch zwei Kapellen brachten mächtig Stimmung in die Halle.