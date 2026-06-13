Nach über 20 Jahren in Villingen: Pfarrer Udo Stober geht in den Ruhestand

Mehr Zeit für die Familie, Kontakte pflegen und lesen: Udo Stober freut sich auf den Ruhestand. Der Villinger Pfarrer hat die Evangelische Kirchengemeinde über viele Jahre geprägt.

Geschichten zu erzählen gehörte für Udo Stober immer dazu. Ob im Religionsunterricht, bei der Konfirmandenarbeit oder im Gottesdienst – der Pfarrer versteht es, Menschen mit Worten zu erreichen. Bei einer Tasse Tee im Pfarrhaus blickt Udo Stober zurück und tut genau das: erzählen. Von seinem Leben, prägenden Momenten und seinem Beruf als Pfarrer. Jetzt in den Ruhestand zu gehen, „das fühlt sich richtig an“. Die Wehmut, so sagt er, kommt erst hinterher.

Udo Stober ist eher ländlich in Neureut bei Karlsruhe aufgewachsen. Schon in seiner Jugend engagierte er sich in der Jungschar, gestaltete Kindergottesdienste mit und besuchte einen „sehr guten Religionsunterricht“. Das weckte sein Interesse an einem Theologiestudium. Pfarrer war nicht sein erster Berufswunsch. Eigentlich wollte er Religionslehrer werden. Während seines Studiums in Heidelberg und Basel zwischen 1980 und 1986 festigte sich jedoch der Wunsch, den Weg als Pfarrer einzuschlagen. Zu dieser Zeit lernte er auch seine heutige Frau Almut kennen, die er 1987 heiratete.

Besonders prägend war für Udo Stober die Zeit in Jerusalem: Gemeinsam mit seiner Frau zog es ihn 1989 dort für ein Jahr an die Hebräische Universität – ein Austauschprogramm, das damals noch Pionierarbeit war, sich heute jedoch fest etabliert hat.

2005 kommt das Ehepaar nach Villingen

Nach ihrer Rückkehr ging es für das Ehepaar 23 Monate nach Badenweiler und anschließend für 13 Jahre nach Blumberg. 2005 kamen sie in die Evangelische Kirchengemeinde nach Villingen und wurden Pfarrerin und Pfarrer der Markusgemeinde. Die Eingewöhnung brauchte etwas Zeit, auch, weil es anfangs Skepsis gab, da sie aus einer deutlich kleineren Gemeinde kamen. Bis 2013 hat sich das Paar die Pfarrstelle geteilt, bis Almut krankheitshalber in den Ruhestand gehen musste.

Als Pfarrer legte Udo Stober großen Wert darauf, den Kontakt zu den Menschen zu pflegen. Die örtliche Nähe habe er erlebt und gelebt und die gute Zusammenarbeit im Gemeindeteam in Villingen geschätzt. Für ihn und seine Frau war dabei stets auch ein theologisch-politischer Blickwinkel von Bedeutung.

Diese Aufgaben machten ihm besonders Spaß

Wenn er jetzt auf seine Zeit als Pfarrer zurückblickt, dann sind es vor allem die „ganz normalen“ Aufgaben, die dem 65-Jährigen große Freude bereitet haben. Besonders gerne habe er viele Jahre an der Goldenbühlschule Religion unterrichtet. Ein Talent habe er dabei immer fürs Erzählen gehabt und es genossen, wenn eine kurze Stille eintritt, sobald er eine Geschichte begonnen hat. Gerne erinnert er sich auch an zwei junge Männer, die er einst in der siebten Klasse unterrichtet hatte, und die ihn später baten, sie zu trauen.

Auch die Konfirmandenarbeit war für ihn eine schöne Aufgabe, die er von seiner Frau übernommen hatte. „Ich bin gerne mit den jungen Leuten zusammen“, stellt er fest. Die Konfi-Zeit sei immer sehr intensiv und deutlich persönlicher als der Schulunterricht gewesen. Und auch das Predigen hatte für ihn einen hohen Stellenwert, worin er sich zuletzt auch stetig in Kursen weiterbildete.

Für den Pfarrer geht es nach Schwenningen

Für Udo Stober hat die Übergangsphase in den Ruhestand bereits begonnen. Aus dem laufenden Gemeindegeschäft hat er sich weitgehend zurückgezogen, nimmt nicht mehr an Sitzungen teil und wird – abgesehen von Urlaubsvertretung im Sommer – auch keine Gottesdienste mehr gestalten.

In den nächsten Wochen heißt es für ihn: Kisten packen, ausmisten und sich von manchem trennen. Denn im Herbst zieht der Pfarrer mit seiner Frau in eine Wohnung nach Schwenningen.

Dass damit auch etwas Distanz zur Villinger Kirchengemeinde entsteht, empfindet Udo Stober als hilfreich. „Ich finde es gut, einen Schnitt zu machen“, sagt er. Mit seinem Ruhestand möchte er sich zunächst bewusst aus der Gemeindearbeit heraushalten und das Feld für seine Kollegen frei machen. Seine Stelle als Pfarrer wird hingegen nicht wieder neu besetzt – eine Maßgabe, die schon lange entschieden sei.

Was er sich für den Ruhestand vornimmt

Langweilig wird es ihm im Ruhestand sicherlich nicht werden. Er erinnert sich an eine Fortbildung vor zwei Jahren, bei der er ein Bild davon malen sollte, wie er sich seinen Ruhestand vorstellt. Ein wesentlicher Bestandteil seiner Vorstellung war mehr Zeit mit seiner Frau. Nun hofft er auf einen goldenen Oktober, der viele Spaziergänge ermöglicht. Er freut sich auf Besuche bei seinen drei erwachsenen Kindern und seinen inzwischen zwei Enkeltöchtern. Auch für das Lesen vieler weiterer theologischer Bücher, Ausflüge an den Bodensee, die Pflege von Freundschaften und Kontakten oder vielleicht ein ehrenamtliches Engagement möchte er künftig mehr Zeit haben.

Die täglichen Begegnungen mit Menschen, die seinen Berufsalltag als Pfarrer über Jahrzehnte geprägt haben, werden hingegen wegfallen. Das werde wohl die größte Umstellung sein, sagt er.

Zu gegebener Zeit könne er sich durchaus vorstellen, wieder den einen oder anderen Gottesdienst mitzugestalten. Denn, so der Pfarrer: „Dafür predige ich einfach viel zu gerne.“

Die Verabschiedung und Entpflichtung von Udo Stober findet am Sonntag, 20. September, um 15 Uhr in der Markuskirche statt.