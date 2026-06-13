Nach über 20 Jahren in Villingen: Pfarrer Udo Stober geht in den Ruhestand

Mehr Zeit für die Familie, Kontakte pflegen und lesen: Udo Stober freut sich auf den Ruhestand. Der Villinger Pfarrer hat die Evangelische Kirchengemeinde über viele Jahre geprägt.
Geschichten zu erzählen gehörte für Udo Stober immer dazu. Ob im Religionsunterricht, bei der Konfirmandenarbeit oder im Gottesdienst – der Pfarrer versteht es, Menschen mit Worten zu erreichen. Bei einer Tasse Tee im Pfarrhaus blickt Udo Stober zurück und tut genau das: erzählen. Von seinem Leben, prägenden Momenten und seinem Beruf als Pfarrer. Jetzt in den Ruhestand zu gehen, „das fühlt sich richtig an“. Die Wehmut, so sagt er, kommt erst hinterher.