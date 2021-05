Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Mit 24 Jahren hat Danilo Cristilli schon einiges erlebt. Es liegt in seinem Naturell, mutige Entscheidungen zu treffen. So schloss er sich als junger Fußballer bereits mit 14 Jahren dem SC Freiburg an. Im Alter von 22 Jahren wurde er Kandidat im RTL2-Fernsehformat "Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe". Mit 24 Jahren ist er nun wieder zurück in Villingen. Wir haben mit ihm gesprochen.