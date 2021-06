Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Joachim Sylla, bis vor Kurzem langjähriger Vorsitzender des Bad Herrenalber Tennisclubs, hat den Stadträten der Siebentälerstadt am Montag per ­E-Mail einen offenen Brief geschickt. Er lässt kein gutes Haar an Bürgermeister Klaus Hoffmann.