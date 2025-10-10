Der von Trump verfügte Einsatz der Nationalgarde in Chicago wird voläufig ausgesetzt. Das hat eine US-Richterin angeordnet.
Eine US-Richterin hat Medienberichten zufolge die vorläufige Aussetzung des Einsatzes der Nationalgarde in Chicago angeordnet. Sie habe keine Beweise gesehen, die die Darstellung der Regierung von Präsident Donald Trump stützen würden, dass in Illinois eine „Gefahr einer Rebellion“ bestehe, die den Einsatz von Truppen im Inland rechtfertigen würde, urteilte die Bundesrichterin April Perry der Zeitung „Chicago Tribune“ am Donnerstag (Ortszeit) zufolge.