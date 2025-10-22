Nach Trendbereich-Aus: Warum das City-Rondell eine bedenkliche Entwicklung nimmt

Zieht der Trendbereich wegen der insolventen Eigentümergesellschaft aus Schwenningen weg? Nicht unbedingt. Die Gründe sind vielfältig – und betreffen auch andere Geschäfte.

„Sehr schade“, „Freier Fall für Schwenningen“, „Schwenningen wird immer mehr zur Geisterstadt, aber wen wundert’s“, „Wird wohl nicht der einzige Laden bleiben“, „Dann fahr’ ich halt nach Trossingen“ – so oder in ähnlichem Tenor klingen die Leser-Reaktionen auf der Facebook-Seite des Schwarzwälder Boten auf die Veröffentlichung, dass der Trendbereich Ende Januar 2026 aus dem City-Rondell nach Trossingen ziehen wird.

Während Inhaberin Sarah Messner berichtet, dass sie nur positives Feedback auf ihre Umzugsabsicht erhalten habe und sicher ist, dass ihre bisherigen Kundinnen auch nach Trossingen zum Einkaufen kommen, zieht der Umzug für das City-Rondell und für Schwenningen gewaltige Konsequenzen mit sich.

Naheliegend ist die Annahme, dass Sarah Messner die Reißleine gezogen hat, weil die Eigentümergesellschaft des City-Rondells Anfang des Jahres Insolvenz angemeldet hatte. Seither herrscht unter den Mietern eine gewisse Unsicherheit, hatten doch viele Einzelhändler vor allem die Kommunikation vonseiten des Centermanagements kritisiert.

Pläne geändert

Die Trendbereich-Geschäftsführerin hatte derweil noch im Mai im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten betont, dass sich für sie nichts ändern und sie weiterhin im Schwenninger Einkaufscenter bleiben wird – dass ein Plan B aber immer wichtig für die Zukunft sei.

Die Gründe, nun schneller als angenommen diesen Plan B aus der Tasche zu ziehen, sind für Sarah Messner vielfältig – und liegen nicht unbedingt in der Insolvenz begründet. Fast 20 Jahre lang war die Einzelhändlerin am Standort und hat die Entwicklung des City-Rondells mitverfolgt. „Vor 20 Jahren waren hier noch tolle Fachgeschäfte“, blickt sie zurück.

Damals habe auch der Trendbereich noch von der Laufkundschaft profitiert. Heute kommen Stammkundinnen oder diejenigen, die durch die Präsenz des Modegeschäfts in den sozialen Medien gezielt ein neues Lieblingsstück einkaufen wollen.

Viele Insolvenzen

Dass also ein Geschäft nach dem anderen im Laufe der Jahre, geballt in den letzten fünf Jahren, dicht gemacht hat, wundert die Unternehmerin nicht. Entweder haben firmeneigene, deutschlandweite Insolvenzen – Bumüller Back, Sternenbäck, Apollo Optik, Depot, Gerry Weber, Klier, aber auch das Café Nomad – beziehungsweise schwächelnde Zahlen – wie im Modegeschäft Esprit, das die Familie Messner viele Jahre lang links vom Eingang des City-Rondells betrieben hat – eine Ladenschließung mit sich gezogen.

Was Sarah Messner aber auch beobachtet hat, sei die zunehmende Unattraktivität. „Es gibt keinen Grund, hier länger zu verweilen“, findet sie – ein Aspekt, der heutzutage wichtiger denn je sei, um ein Rundum-Einkaufserlebnis zu schaffen, etwa durch Gastronomie.

Attraktivere Standorte

Unattraktiv war das City-Rondell nicht nur für Kunden, sondern auch für manch einen Mieter geworden – der, ähnlich wie die Trendbereich-Geschäftsführerin, einen anderen – besseren – Standort vorgezogen hat: etwa die Buchhandlung Osiander und der Vodafone-Shop, die nun zentraler in der Innenstadt zu finden sind, oder der NanuNana-Shop, der inzwischen in Villingen Neueröffnung gefeiert hat. „Wir zahlen viel zu viel Miete, und dafür hat sich nichts verändert“, bemängelt Sarah Messner das, was unisono von früheren Einzelhändlern durchgeklungen ist.

Auch Thomas Herr, City-Manager der Stadt VS, führt in seinem Facebook-Kommentar zum Trendbereich-Wegzug die Mietkosten als Grund an: „Sehr schade, aber bei den aktuellen Mietpreisen leider nachvollziehbar“, schreibt er, und fügt hinzu: „Auf die Miethöhen haben weder Verwaltung noch Stadtväter Einfluss – so gern wir das alle manchmal hätten.“

Neue Heimat mit Vorteilen

Wenn die Inhaberin Richtung der künftigen alleinigen Trendbereich-Heimat in Trossingen blickt, weiß sie ob all der Vorteile, die die Stadt in Sachen erfolgreichem Einkaufs-Konzept zu bieten hat: eine Reihe an Einzelhändlern und Fachgeschäften, kostenloses Parken beziehungsweise ein großer Kundenparkplatz, Cafés, Aktionen wie die Lange Einkaufsnacht als Gemeinschaftsveranstaltung von Stadt und Werbegemeinschaft sowie ein gutes Miteinander – Aspekte, die ihr in Schwenningen zum nicht unerheblichen Teil gefehlt hätten.