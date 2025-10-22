Nach Trendbereich-Aus: Warum das City-Rondell eine bedenkliche Entwicklung nimmt

Zieht der Trendbereich wegen der insolventen Eigentümergesellschaft aus Schwenningen weg? Nicht unbedingt. Die Gründe sind vielfältig – und betreffen auch andere Geschäfte.
„Sehr schade“, „Freier Fall für Schwenningen“, „Schwenningen wird immer mehr zur Geisterstadt, aber wen wundert’s“, „Wird wohl nicht der einzige Laden bleiben“, „Dann fahr’ ich halt nach Trossingen“ – so oder in ähnlichem Tenor klingen die Leser-Reaktionen auf der Facebook-Seite des Schwarzwälder Boten auf die Veröffentlichung, dass der Trendbereich Ende Januar 2026 aus dem City-Rondell nach Trossingen ziehen wird.