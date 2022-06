1 Auch 2022 wird das Haigerlocher Stadtmusikfest nicht stattfinden. So bleibt das Stadtmusikfest 2019 in Trillfingen (im Bild der Musikverein Stetten) weiterhin das vorerst letzte Fest. Foto: Lenski

Haigerloch-Bittelbronn - Dieses hätte vom 24. bis 27. Juni stattfinden sollen und eigentlich hatte sich die große Musikerfamilie in der Stadt schon auf das Stadtmusikfest gefreut, in den vergangenen zwei Jahre musste man nämlich wegen der Corona-Pandemie auf dieses traditionelle Fest verzichten, das alle neun Musikvereine im Stadtgebiet an einem Wochenende zu einem großen Stelldichein zusammenbringt.

Die Vorfreude war besonders groß

In Bittelbronn war die Freude auf das Fest besonders groß, denn die örtlich "Lyra" wollte mit dem Stadtmusikfest die Feier ihres 100-jährigen Bestehens verbinden. "Wir waren auf das Fest gut vorbereitet", erklärt der hörbar betroffene Lyra-Vorsitzende Christof Weiß im Telefonat mit unserer Zeitung. Eines der Highlights wäre am Samstag der Auftritt der Band "Die Brasserie" gewesen. Die neunköpfige Combo hätte das Festzelt mit einem Mix aus Blechmusik, Rap und Pop und DJ-Sound zum Beben bringen sollen. Ebenfalls etwas Besonderes am Stadtmusikfest ist auch immer der Umzug der Musikkapellen mit anschließendem Gesamtchor.

Auto prallt auf Lastwagen

Doch nach Feiern ist in Bittelbronn nach dem furchtbaren Unglück derzeit niemand zu Mute. Die beiden jungen Frauen, 23 und 24 Jahre alt, waren in der Nacht zum Pfingstmontag auf dem Rückweg von einem dreitägigen Rockfestival am Nürburgring in der Eifel. Auf einer Bundesstraße im Kreis Ahrweiler in der Nähe von Kempenich stieß das Auto der beiden Lyra-Musikerinnen mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Die 23-jährige Fahrerin verstarb noch am Unfallort, die 24-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Mittlerweile wurde sie in ein Krankenhaus in Baden-Württemberg verlegt und ist außer Lebensgefahr.

Eintritt wird rückerstattet

Bei einer Zusammenkunft am Freitagabend haben sich die Musikerinnen und Musiker der "Lyra" Bittelbronn daher entschieden, das Jubiläumsfest zum 100. Geburtstag in Verbindung mit dem 45. Stadtmusikfest, abzusagen. Dies bestätigte gestern in einer Pressemitteilung der Schriftführer des Vereins, Alexander Kost.

Die bereits erworbenen Eintrittskarten für den Samstag mit der "Brasserie", so teilt er weiter mit, würden rückerstattet. Die Verlosung der Tombola werde zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.

Verein wünscht Angehörigen "Kraft und Stärke"

"Der gesamte Verein ist in Gedanken bei den Angehörigen und wünscht allen viel Kraft und Stärke", schreibt der Schriftführer weiter. Der Musikverein Bittelbronn danke der Bevölkerung, den Besuchern und allen am Fest Beteiligten der Musikverein Bittelbronn für ihr Verständnis, dass in der für alle sehr schwierigen emotionalen Situation, ein solch großes Fest nicht durchgeführt werden könne.

