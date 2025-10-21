Nach Tötungsdelikt: Trauer, Entsetzen – und viele Gerüchte in Rheinfelden

Nach dem Fund eines Toten am Montag im Ristorante „La Piazzetta“ ermittelt die Polizei wegen eines Gewaltverbrechens. Am Tag danach liegt das Geschehen wie Mehltau über der Stadt.
Der Brunnen in der Mitte des Kastanienparks vor dem Rheinfelder Rathaus ist schon in der Winterpause. Wasser führt er keines mehr. Stattdessen spielen ein paar Kinder im leeren Trog. Ihr Lachen und Giksen bilden einen scharfen Kontrast zu der trostlosen Stimmung, die dort am späten Dienstagvormittag herrscht. Kaum Passanten sind unterwegs, obwohl die Sonne durch die dicken Regenwolken hindurchblitzt, die sich kurz zuvor ausgeschüttet haben. Das Straßenpflaster ist nass. Die Bäume, die dem Platz ihren Namen gegeben haben, sind schon fast kahl.