Nach Tötungsdelikt in Esslingen: Opfer war großer Kickers-Anhänger – Verein und Fans trauern um Luca

1 Der B-Block war an den Wochenenden das Zuhause von Luca. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

In Esslingen stirbt ein 31-Jähriger am Donnerstag nach einem Mietstreit in der Innenstadt. Er wird mit mutmaßlichen Schussverletzungen tot aufgefunden. Der Vorfall löst auch bei den Stuttgarter Kickers große Bestürzung aus.









Nach einem mutmaßlichen Mietstreit mitten in der Esslinger Innenstadt sind am Donnerstagmorgen zwei Menschen gestorben, zwei weitere wurden verletzt. Die Polizei hegt den Verdacht, dass ein 61-jähriger Mieter ein Feuer legte und außerdem den Sohn des Vermieters und dann sich selbst tötete. Eine weitere Bewohnerin und der Hauseigentümer wurden teils schwer verletzt.

Auch bei den Stuttgarter Kickers und ihren Fans lösten die Ereignisse in der Esslinger Altstadt tiefe Bestürzung aus. So war der 31-jährige Sohn des Vermieters, der die Tat nicht überlebte, offenbar großer Anhänger der Blauen. „Luca war regelmäßig bei den Heimspielen auf dem Kickers-Platz und fieberte im B-Block mit den Kickers mit. Noch vergangenen Samstag war Luca beim Heimsieg gegen Mainz im Stadion“, schreibt die Fan-Abteilung der Kickers (FAdSKi) in einer Mitteilung in sozialen Medien. Luca sei ein „Dunkelblauer“ gewesen, heißt es im Text weiter. Lesen Sie auch Kickers-Fans starten Spendenaufruf Auch die Stuttgarter Kickers teilten den Beitrag der FAdSKi und sprachen darin den Angehörigen ihr Beileid aus. „Wenn keine Worte reichen. Die Stuttgarter Kickers sind über den tragischen Tod von Luca schockiert“, so die Kickers auf Facebook. Derweil starteten die Fans der Blauen einen Spendenaufruf für die Familie des 31-Jährigen. „Wir möchten euch alle aus tiefsten Herzen bitten, Lucas Familie zu helfen und euch an der Spendenaktion für seine Beerdigung zu beteiligen“, schreibt der B-Block Stuttgart e.V. Schon nach kurzer Zeit kamen dabei bereits über 2000 Euro zusammen.