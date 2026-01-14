Nach tödlicher Explosion in Albstadt: Kerzen, Blumen und Fotos vor Pauluskirche erinnern an Familie

Die Anteilnahme in der Bevölkerung am tragischen Unglück in Tailfingen ist groß. Vor der Pauluskirche wurde nun eine Gedenkstätte eingerichtet.
Die Anteilnahme der Albstädter Bevölkerung am Schicksal der dreiköpfigen Familie, die bei einer Gasexplosion in einem Gebäude in der Tailfinger Josefstraße am vergangenen Donnerstagmorgen ihr Leben verloren hat, reißt nicht ab. Bereits am Tag nach dem Unglück wurden Kerzen und Stofftiere nahe der Unglücksstelle abgelegt; inzwischen erinnert ein Holzkreuz vor der Pauluskirche an die Verstorbenen.