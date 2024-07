Nach tödlichen Schüssen: Das ist der Stand im Mord-Prozess gegen 15-jährigen Offenburger

1 Offenburg stand nach der Tat im vergangenen November unter Schock: Tagelang legten fassungslose Menschen Blumen, Kerzen und Kuscheltiere vor dem Tatort nieder. Foto: Armbruster

Aktuell läuft am Landgericht Offenburg der Prozess um einen Jugendlichen, der im November einen gleichaltrigen Mitschüler in der Offenburger Waldbachschule erschossen haben soll. Auch eine mögliche Anklage gegen seine Eltern steht im Raum.









Link kopiert



Dem 15-Jährigen wird zur Last gelegt, sich am 9. November mit einer geladenen Pistole, weiteren 41 Schuss Munition sowie einem selbstgebauten Brandsatz in die von ihm besuchte Schule begeben zu haben. Er soll einen gleichaltrigen Mitschüler vorsätzlich erschossen haben.