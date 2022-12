1 In diesem Kleinwagen starb am 23. Dezember eine 37-jährige Frau. Nach wie vor ist unklar, wer für den Unfall an der Autobahnanschlussstelle Lahr die Verantwortung trägt. Foto: Kamera24

Die Polizei ist bei ihren Ermittlungen nach dem tödlichen Unfall in der Vorwoche an der Autobahnanschlussstelle Lahr nicht entscheidend weitergekommen.















Lahr – Auf den Zeugenaufruf hin, den auch unsere Redaktion veröffentlicht hatte, meldete sich zwar jemand – doch ohne den Ermittlern des Verkehrsdienstes Offenburg die gewünschten Informationen liefern zu können. Das hat das Polizeipräsidium auf Nachfrage unserer Redaktion mitgeteilt.

Damit ist nach wie vor offen, wie die Ampel an der Autobahnabfahrt geschaltet war, als die Fahrerin eines Kleinwagens dort am Mittwoch gegen 21.20 Uhr mit ihrem Gefährt von einem Sattelschlepper voll erfasst wurde. Die Frau war, wie berichtet, von der Autobahn aus Richtung Süden gekommen, hatte die Ausfahrt Lahr genommen und wollte auf die B 415 einbiegen. Der Brummifahrer war auf der B 415 Richtung Schwanau unterwegs gewesen, als es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam. Die 37-Jährige wurde in ihrem Toyota eingeklemmt und starb an der Unfallstelle.

Wer von beiden Fahrern an der Ampel Grün hatte – diese Frage ist nach wie vor ungelöst.