Nach tödlichem Unfall in Dobel

1 Die Einmündungsstelle an der L 340 aus Richtung Bad Herrenalb Foto: Gegenheimer

Es besteht weiter Redebedarf für die Dobler Verwaltung und den Gemeinderat, was die Ergebnisse der allgemeinen Verkehrsschau vom 7. Mai und speziell die Bewertung der Stelle an der Einmündung der Dorfwiesen, von und zu Nettomarkt und Feuerwehrmagazin, in die L 340 betrifft.