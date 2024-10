Nach tödlichem Unfall in Dobel: Passiert jetzt gar nichts?

1 Ortsende direkt nach der gegenüberliegenden Haltestelle – das wollen viele Dobler nicht verstehen. Foto: Gegenheimer

Verkehrsschau vom Mai: In der Dobler Gemeinderatssitzung durften zu diesem Thema auch Bürger Fragen stellen. Die Unfallkommission, die den tödlichen Unfall vom 22. Dezember untersuchen soll, hat noch keinen Bericht geschickt.









Ein Todesopfer bei einem tragischen Verkehrsunfall, Betroffenheit bis heute in der Bevölkerung und die Anstrengung, Ähnliches nicht mehr zuzulassen. Die Verwaltung hatte Jörg Repple, Abteilungsleiter Straßenbau am Landratsamt in Calw, in die Gemeinderatssitzung eingeladen, um über die Verkehrsschau vom Mai zu sprechen sowie auszuloten, welche Möglichkeiten weiterer Geschwindigkeitsreduzierung an der L 340 Richtung Bad Herrenalb bis Einmündung Dorfwiesen gegeben sind.