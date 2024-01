Nach tödlichem Unfall in Dobel: Angst, dass sowas auch in Bad Herrenalb passiert

1 Das 60er-Schild betrachten laut Gerhard Geschwill viele der bergauf fahrenden Autofahrer als Aufforderung zur saftigen Beschleunigung. Foto: Zoller

Wegen des tödlichen Unfalls in Dobel: Gerhard Geschwill aus Bad Herrenalb macht erneut auf Situation des Ortseingangs seiner Stadt aufmerksam.









Link kopiert



Gerhard Geschwill wohnt in Bad Herrenalb. Genauer: Am Buchenhain. Als er im Schwarzwälder Boten über den tragischen Verkehrsunfall in Dobel sowie die vom dortigen Ex-Gemeinderat Bernhard Kraft geschilderte „Ortsschild-Problematik“ las, war für ihn klar: Er muss wieder auf die seiner Meinung nach sehr kritische Situation in Bad Herrenalb aufmerksam machen. Denn: „Wenn’s zum ersten Mal richtig knallt, möchte ich nicht mit verantwortlich gewesen sein.“ In der Vergangenheit hat er nicht nur einmal ans Landratsamt Calw eine E-Mail geschrieben.