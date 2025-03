Nach tödlichem Unfall im Kreis Calw: Ablenkung am Steuer ist eine große Gefahr

1 Verboten und eine Gefahr: Handy am Steuer. Foto: pixabay

Der tödliche Unfall eines 22-Jährigen in Haiterbach, der offenbar mit seinem Handy beschäftigt war, führte jetzt vor Augen, wie gefährlich Ablenkung am Steuer ist. Doch wie viele Unfälle sind darauf zurückzuführen? Die Erhebung gestaltet sich nicht einfach.









In der Nacht auf Sonntag, 16. März, ist ein 22 Jahre junger Mann mit seinem Auto in Haiterbach so heftig gegen eine Garagenwand geprallt, dass er seinen lebensgefährlichen Verletzungen noch an der Unfallstelle erlag. Neben der offenbar erhöhten Geschwindigkeit machte die Polizei die Nutzung eines Mobiltelefons als wahrscheinliche Unfallursache aus. Die Ermittlungen waren damit abgeschlossen.