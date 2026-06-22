Nach tödlichem Unfall auf A5: Polizei gibt neue Details zu tragischem Unfall auf der A5 bei Appenweier bekannt

Ein schwerer Unfall auf der der A5 bei Appenweier hat am Mittwoch Todesopfer gefordert und mehrere Menschen verletzt – ein Gutachter soll nun den Unfallhergang klären.
Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein 44 Jahre alter Fahrer eines Volvo kurz nach 12 Uhr in das Heck eines auf dem linken Fahrstreifen am Stauende stehenden Citroen mit Schweizer Zulassung gefahren sein. Ob möglicherweise die nicht angepasste Geschwindigkeit des Mannes ursächlich für den Unfall war, ist Gegenstand der aktuell andauernden Ermittlungen der Beamten der Verkehrspolizei.