Nach tödlichem Unfall auf A5: Polizei gibt neue Details zu tragischem Unfall auf der A5 bei Appenweier bekannt

Ein schwerer Unfall auf der der A5 bei Appenweier hat am Mittwoch Todesopfer gefordert und mehrere Menschen verletzt – ein Gutachter soll nun den Unfallhergang klären.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein 44 Jahre alter Fahrer eines Volvo kurz nach 12 Uhr in das Heck eines auf dem linken Fahrstreifen am Stauende stehenden Citroen mit Schweizer Zulassung gefahren sein. Ob möglicherweise die nicht angepasste Geschwindigkeit des Mannes ursächlich für den Unfall war, ist Gegenstand der aktuell andauernden Ermittlungen der Beamten der Verkehrspolizei.

Um diese und weitere Fragen zu klären, wurde auch ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens beauftragt. Der Kleinwagen wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davorstehenden Pkw geschleudert, wodurch schlussendlich insgesamt fünf Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Für die zwei im Citroen befindlichen 17 und 23 Jahre alten Schweizer Staatsbürgerinnen kam jede Hilfe zu spät. Darüber hinaus wurden sowohl der mutmaßliche Unfallverursacher, als auch zwei weitere Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. Die Beamten der Verkehrspolizei Baden-Baden bilanzierten einen Gesamtschaden von rund 130.000 Euro.

Hinweis: Entgegen der Erstmeldung handelte es sich bei dem Fahrzeug, indem sich die zwei Frauen befanden, nicht um einen Smart, sondern um einen Citroen Kleinwagen.