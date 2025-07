Nach tödlichem Segelflug-Absturz: Hayinger Flugplatz nimmt am Dienstag wieder den Betrieb auf

1 Wie es zu dem tödlichen Absturz kommen konnte, dazu ermitteln die zuständigen Kriminalbeamten in Zusammenarbeit mit der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung. Foto: SDMG Nach dem tödlichen Absturz eines Vereinsmitglieds richtet der Vorsitzende des Hayinger Flugvereins den Blick nach vorne – und kritisiert die Presseberichte.







Lange war die 58-jährige Pilotin mit dem Segelflieger am Sonntag nicht in der Luft, nur wenige Minuten, teilt die Polizei am Montag auf Nachfrage mit. Dann ist etwas schief gegangen, die Frau stürzte ab und starb noch an der Unfallstelle bei Hayingen auf der Schwäbischen Alb (Landkreis Reutlingen). Wie es so weit kommen konnte, dazu ermitteln die zuständigen Kriminalbeamten in Zusammenarbeit mit der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung.