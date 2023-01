Nach tödlichem Hundebiss in Offenburg

1 Der angreifende Vierbeiner wurde als “Kampfhund“ beschrieben. "Jeder Hund, der falsch gehalten oder behandelt wird, kann zu einer Gefahr für Mensch und Tier werden", betont Peta-Referentin Monic Moll. Foto: Stache

Nachdem ein Hund in Offenburg einen anderen getötet hat, fordern Tierschützer, den geplanten "Hundeführerschein" sofort umzusetzen.















Offenburg - Ein als "Kampfhund" beschriebener Vierbeiner soll am Neujahrstag in Offenburg einen Zwergspitz totgebissen haben. Auch die Halterin des getöteten Tiers soll leicht verletzt worden sein (wir berichteten). Angesichts dieses Vorfalls fordert die Tierrechtsorganisation Peta die Landesregierung auf, den geplanten "Hundeführerschein" in Baden-Württemberg umgehend umzusetzen.

Problem liege meist beim Halter, sagt Peta

"Meist liegt das Problem nicht beim Hund, sondern am anderen Ende der Leine. Viele Halterinnen und Halter können das Verhalten, die Signale und die Körpersprache ihres Vierbeiners nicht richtig deuten und einschätzen", so Peta-Referentin Monic Moll. "Jeder Hund, der falsch gehalten oder behandelt wird, kann zu einer Gefahr für Mensch und Tier werden – unabhängig davon, ob er einer ›Rasse‹ angehört oder ein ›Mix‹ ist."

Pläne sehen vor, dass Halter Theorie- und Praxis lernen

Der Hundeführerschein sieht vor, dass künftige Halter bereits vor Aufnahme eines Hundes einen Theoriekurs absolvieren, in dem sie das notwendige Fachwissen über eine tiergerechte Haltung und Aspekte wie Kommunikation und Bedürfnisse von Hunden erwerben. Anschließend folgt für Halter und Hund ein gemeinsames obligatorisches Praxisseminar in einer Hundeschule.