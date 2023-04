1 Die Braunbärin Jurka, Mutter von Bruno und von Gaia, lebt im Alternativen Wolf- und Bärenpark. Foto: Hofmann

Nachdem eine Bärin in Norditalien kürzlich einen Jogger im Wald angefallen und getötet hat, stellt sich die Frage: Was soll nun aus der Bärin werden? Erinnerungen werden wach. 2006 spaltete „Problembär“ Bruno, Kennzeichnung JJ1, die Nation. Er wurde damals erschossen, nachdem er sich in Bayern unbeliebt gemacht hatte. So war eigentlich auch der Plan im Fall der „Problembärin“ Gaia, Brunos Schwester. Der Trentiner Regionalpräsident Maurizio Fugatti ordnete ihren Abschuss an.