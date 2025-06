Nach Todesfall in Oberkirch: 27-Jähriger bestreitet, seine Freundin vom Balkon gestoßen zu haben

1 Nachdem eine Frau am Donnerstag vergangene Woche im Oberkircher Teilort Lautenbach nach einem Streit mit ihrem Partner ums Leben kam, ermittelt die Polizei gegen einen 27-Jährigen. Foto: Stein Nachdem eine 45-Jährige am 5. Juni in Oberkirch von einem Balkon fiel und sich tödliche Verletzungen zuzog, haben die Ermittler nun weitere Informationen veröffentlicht.







Zur Klärung der genaueren Todesursache der 45 Jahre alten Frau fand am Dienstag die rechtsmedizinische Untersuchung in Freiburg statt. Nach dem vorläufigen Obduktionsergebnisses ist die Frau aufgrund der schweren Sturzverletzungen an mehreren Körperstellen und am Kopf gestorben, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.