Nach Tod von Vater Sohn übernimmt Schreinerei Schwarzwälder in Königsfeld

Flexibles Bildungsangebot

Für ihn sehr unpersönlich, was er sehr bedauert, kam die Urkunde auf dem Postweg. Weiterhin galt es für den Gesellen, Hürden zu überwinden. Zur Führung eines Schreinereibetriebs mit Lehrlingsausbildung benötigt man einen Meistertitel. So wollte der Burgberger ab November vergangenen Jahres für ein halbes Jahr die Meisterschule in Waldshut besuchen, um die Teile 1 (Praxis) und 2 (Fachtheorie) zu erwerben. Daraus wurde nichts, weil der Kurs mangels Teilnehmern abgesagt wurde. Für einen neuen Termin, welcher erst im September 2021 stattfinden sollte, wäre wertvolle Zeit verloren gegangen. Nico Schwarzwälder plante kurzerhand um und begann noch im August 2020 an der Bildungsakademie Rottweil mit den Teilen 3 (BWL-) und 4 (Ausbildereignungsprüfung), die er gesondert absolvieren konnte, die seit Anfang Dezember abgeschlossen sind.

So hieß es für vier Monate tagsüber die Schulbank drücken. Abends und an den Wochenenden konnte er in der Schreinerei seinen Mann stehen. "Es ist ein großer Vorteil für mich, dass ich die vier Teile für die Meisterprüfung unabhängig voneinander und in beliebiger Reihenfolge machen kann. Da hält die Handwerkskammer ein äußerst flexibles Bildungsangebot bereit", lobt der angehende Schreinermeister. Auf der Meisterschule in Bad Wildungen wird er die Teile 1 und 2 bewältigen. Gegenüber Waldshut benötigt er zwei Monate weniger Ausbildungszeit. Das rührt von unterschiedlichen Bildungsorten her. Für vier Monate heißt es dann Führung der Firma aus der Ferne. An den Wochenenden wird er aber vor Ort sein.

Bisher keine negativen Auswirkungen auf Grund von Corona

Bisher seien keine negativen Auswirkungen auf Grund von Corona in der Firma bemerkbar. "Die Auftragslage ist immer noch gut", versichert der Geschäftsführer. Die Herausforderung Schule und Betrieb erfüllt er gerne. "Da gibt es nur die Devise ganz oder gar nicht", sagt er.

Seinem Hobby, dem Musizieren beim Musik- und Trachtenverein Neuhausen, könnte er derzeit nicht nachkommen. Doch durch die Corona-Pandemie steht das Vereinsleben sowieso still. Für Abwechslung an den Wochenenden könnten Treffen mit Freunden sorgen. "Dies ist aber leider auf Grund der Beschränkungen nicht möglich", bedauert Nico Schwarzwälder.

Doch etwas mehr Freizeit wird er in einigen Jahren wieder haben. In rund vier Jahren wird die Firma mit Bruder Tom nach dessen Schreiner-Ausbildung einen zweiten gleichberechtigten Geschäftsführer erhalten.