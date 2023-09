Eine traurige Nachricht ereilte zahlreiche Eltern: Der einzige Kinderarzt der Stadt, Reinhard Wartha, ist verstorben. Seit mehr als 30 Jahren hatte er seine Praxis in Oberndorf. Er bleibt vielen aktuellen und ehemaligen Patienten in Erinnerung. Derweil versuchen Ärzte in der Region, die medizinische Versorgung aufrecht zu erhalten.