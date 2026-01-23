Nach Tod des Geschäftsführers: Hausacher Standort von „Moser Herrenmoden“ schließt nach 38 Jahren

Erwin Moser hat nicht nur als Initiator des „Bärenadvents“ Spuren hinterlassen. Auch führte er als Geschäftsmann den Hausacher Standort von „Moser Herrenmoden“.
Nach mehr als drei Jahrzehnten schließt Moser Herrenmoden in Hausach seine Türen. Das Geschäft in der Hauptstraße 56 hat mit dem Räumungsverkauf begonnen (siehe Info). Die Zeichen stehen auf Abschied: Schaufensterpuppen tragen anstelle verschiedener Modestücke T-Shirts mit aufgedrucktem Prozentzeichen. Der Grund für das Ende des traditionsreichen Modegeschäfts ist der unerwartete und frühe Tod Erwin Mosers. Der Initiator und Motor des Hausacher „Bärenadvents“ war auch umtriebiger Geschäftsmann, führte die Hausacher Filiale von Moser Herrenmoden fast im Alleingang. Sein Kollege Marcel Giesler ist Geschäftsführer des Standorts in Zell. Im Gespräch mit unserer Redaktion begründet er die Entscheidung, den Laden zu schließen.