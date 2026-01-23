Nach Tod des Geschäftsführers: Hausacher Standort von „Moser Herrenmoden“ schließt nach 38 Jahren

Erwin Moser hat nicht nur als Initiator des „Bärenadvents“ Spuren hinterlassen. Auch führte er als Geschäftsmann den Hausacher Standort von „Moser Herrenmoden“.

Nach mehr als drei Jahrzehnten schließt Moser Herrenmoden in Hausach seine Türen. Das Geschäft in der Hauptstraße 56 hat mit dem Räumungsverkauf begonnen (siehe Info). Die Zeichen stehen auf Abschied: Schaufensterpuppen tragen anstelle verschiedener Modestücke T-Shirts mit aufgedrucktem Prozentzeichen. Der Grund für das Ende des traditionsreichen Modegeschäfts ist der unerwartete und frühe Tod Erwin Mosers. Der Initiator und Motor des Hausacher „Bärenadvents“ war auch umtriebiger Geschäftsmann, führte die Hausacher Filiale von Moser Herrenmoden fast im Alleingang. Sein Kollege Marcel Giesler ist Geschäftsführer des Standorts in Zell. Im Gespräch mit unserer Redaktion begründet er die Entscheidung, den Laden zu schließen.

Unsere Empfehlung für Sie Nachruf für Erwin Moser Er glaubte fest an das Gute im Menschen Der plötzliche Tod von Erwin Moser, dem Initiator und Motor des Hausacher Bärenadvents, erschüttert das Kinzigtal. „Er war die Filiale“, erzählt Giesler anerkennend mit Blick auf Erwin Moser. Giesler und er waren beide Geschäftsführer des Modehändlers. Giesler in Zell, Moser zuständig für Hausach. Erwin Moser hatte erst 2022 nach dem Tod seines Bruders und Gründer des Unternehmens, Konrad Moser, die Leitung der Filiale im Kinzigtal übernommen. 1985 hatte Konrad Moser das Unternehmen mit dem Geschäft in Zell auf die Beine gestellt. Drei Jahre später expandierte die Firma nach Hausach. Erst im vergangenen Jahr wurde das 40-jährige Bestehen gefeiert.

Der Wunsch, den Fortbestand des Hausacher Standorts zu sichern, sei immer wieder an ihn herangetragen worden, erinnert sich Giesler.

Vereinskleidung wird es weiterhin geben

So etwa bei der Beerdigung Mosers oder der Gedenkveranstaltung zum Auftakt des Weihnachtswalds, für den sich der Geschäftsmann ebenfalls stark engagiert hatte. „Wir haben intern geschaut, ob es möglich ist“, so Giesler mit Blick auf den Laden in der Hauptstraße 56. Personal für den Laden zu finden, sei jedoch schwer. Fast alles in Hausach lief über Moser, unterstützt wurde er an manchen Tagen von Mitarbeitern des Zeller Standorts. Die Qualität der Beratung sei besonders wichtig – und stehe für das Herrenmodegeschäft, betont Giesler. Daher habe man sich entschieden, künftig nur noch den Laden in Zell zu betreiben. „Schweren Herzens“, schildert Giesler. Insgesamt fünf Mitarbeiter kümmern sich im Zeller Ladengeschäft um die Kunden. Stellen werden durch die Schließung in Hausach nicht wegfallen.

Eine Besonderheit des Hausacher Geschäfts war die Firmen- und Vereinskleidung. Die Beratung zu dieser Mode war ein Fachgebiet Erwin Mosers. Darauf werden die Kunden auch in Zukunft nicht verzichten müssen, so Giesler. Im Zeller Geschäft werde die Beratung und das Angebot übernommen, erklärt Giesler. „Wir freuen uns, wenn die Hausacher auch dort vorbeikommen“, blickt er voraus.

Der Räumungsverkauf

Wie lange Moser Herrenmoden in Hausach noch geöffnet ist, steht noch nicht genau fest. Der Räumungsverkauf hat bereits begonnen und wird, so schätzt Giesler, die kommenden Wochen andauern. Geöffnet hat der Laden Montag bis Freitag von 9 bis 12.15 Uhr und nachmittags (außer Mittwoch) von 14.30 bis 18.15 Uhr. Samstags hat das Modegeschäft von 9 bis 14 Uhr geöffnet.