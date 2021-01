Nach Tierschutzskandal in Flözlingen Neuer Kreisbauernobmann will Vertrauen schaffen

Die Landwirtschaft genieße in der Gesellschaft "bedauerlicherweise" zu wenig Ansehen, so Haberer. Aber dennoch sei es wichtig, bei einem Verstoß nicht gleich auf alle zu schließen, bittet er. "Das ist nun auch ein Scherbenhaufen für uns, und wir müssen erst wieder Vertrauen schaffen", so der Kreisobmann.

Dennoch gibt er zu bedenken, dass Grünlandbewirtschaftung ohne Viehhaltung nicht funktioniere. "Wir können unser Heu ohne Tierhaltung nicht verwerten", erklärt er. Gerade in Zeiten von Corona würden wieder mehr Menschen die schöne Landschaft, die Wiesen und Wälder genießen. "Die sind allerdings nicht automatisch so, das ist manchen gar nicht bewusst", so Haberer.

Die Landwirtschaft betreibe auch Landschaftspflege, sorge unter anderem dafür, dass die Wälder in Ordnung und für Erholungssuchende einladend sind. "Wenn sich der Forst nicht mehr rechnet und die Landschaft nicht mehr gepflegt wird, wird es schwierig". Haberer betont auch, dass Landwirtschaft eben deutlich mehr sei als "nur Tiere schlachten". Die Erwartungen der Bevölkerung an die Landwirtschaft seien groß. Für die Landwirte sei es teilweise hartes Brot, wenn man für die Schweine am Markt kaum Geld bekomme und man sie – wie es momentan der Fall ist – sie auch nicht losbekommt. "Die Tiere sind da und werden älter. Wenn sie das Gewicht überschreiten, gibt es bei den Preisen erst recht Abzüge", schildert er die Situation und hofft, dass der Lebensmittel-Einzelhandel die Preise nicht noch weiter nach unten treibe.

Hauptaugenmerk auf Waldbewirtschaftung

Auf Waldbewirtschaftung hat Eugen Haberer sein Hauptaugenmerk gelegt. Seinen Hof hat er in Schenkenzell, am äußersten Zipfel des Landkreises Rottweil. "Ich habe es nie bereut Landwirt geworden zu sein. Trotz mancher Schwierigkeiten ist es der schönste Beruf der Welt. Ich genieße ihn. Man ist an der frischen Luft, kann im Wald ohne Mundschutz arbeiten und mit Tieren und Natur schaffen. Das gibt einem was. Sobald es die Witterung zulässt sind wir im Wald."

Haberer hat den Hof von seinem Vater übernommen und auch sein Sohn ist bereits in den Betrieb mit eingestiegen. Es geht also weiter mit der nächsten Generation. Andernorts übrigens auch, und es freut Haberer, dass zunehmend wieder mehr junge Menschen die Landwirtschaft wählen.

"Ohne Landwirtschaft geht es nicht", betont er und ermuntert die Verbraucher, die Höfe zu unterstützen regional einzukaufen, die Hofläden und Verkaufsautomaten zu nutzen, damit auch die nächste Generation die Freude an der Landwirtschaft behält.