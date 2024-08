Hund greift an, Frauchen flieht – das ist Stand der Ermittlungen

Nach Tierbiss in Calw

1 Ein Hund hat vor rund zwei Wochen nach einem Kind geschnappt (Symbolfoto). Foto: © ilyaska - stock.adobe.com/ILYAS KALIMULLIN

Vor gut zwei Wochen hat ein Hund in Stammheim ein Kind bei einem Spielplatz verletzt. Die Halterin flüchtete. Die Polizei ermittelt.









Link kopiert



Ein Kind ist am Mittwoch, 17. Juli, bei einem Spielplatz auf einem Schulgelände in der Kinderdorfstraße in Stammheim von einem Hund im Bauchbereich gebissen worden.