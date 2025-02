Nach Test bei der SG Empfingen: Positve und negative Erkenntnisse für die TSG Balingen

1 Noah Haller klärt einen Empfinger Angrjff per Kopf. Die TSG Balingen überzeugte am Samstag nur in den ersten 45 Minuten. Foto: Eibner

Beim Testspiel der TSG Balingen gibt es positive und negative Ausschläge. Cheftrainer Murat Isik will das Ganze nicht überbewerten, formuliert aber auch eine klare Ansage an eine Mannschaft.









Nach dem gewonnenen Blitzturnier in Reutlingen testete die TSG Balingen am Samstag bei der SG Empfingen. Der 5:2-Sieg stellte Murat Isik aber nur sehr bedingt zufrieden. Nach dem Spiel ging es für ihn zügig vom Platz – auf eine Ansprache an die Mannschaft verzichtete er. Diese hatten sich aber auch sofort nach dem Spiel selber besprochen.