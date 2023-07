1 Eine neues Krankenhaus am Lahrer Autobahnzubringer wird realistischer. Foto: Piskadlo

Der Landrat überraschte am Dienstag mit „guten Nachrichten“ für die Lahrer Klinik-Pläne. Der Gesundheitsminister steht einem Krankenhaus im Westen der Stadt offenbar nicht abgeneigt gegenüber.









Es war ein eher dröges Thema, das der Kreistag bei seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause behandelte – der Jahresabschluss des Ortenau-Klinikums 2022. Umso mehr sorgte da die Mitteilung über ein kurz zuvor geführtes Telefonat für Aufsehen: Landrat Frank Scherer berichtete den Kreisräten, dass er just vor ihrer Zusammenkunft mit Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) gesprochen habe. Thema: der Klinik-Neubau in Lahr. Lucha, so Scherer, habe bestätigt, dass ihm „Stand heute nachvollziehbare Planungen“ dafür vorlägen. Der Landrat wertete das als „gute Nachrichten“, auch wenn die Aussage des Ministers noch keine Genehmigung bedeute und „noch viele Stufen zu nehmen“ seien. Indes: „Wir haben jetzt grünes Licht für weitere Planungen und gehen Vollgas in Richtung Neubau an der Bundesstraße.“ Konkret geht es um eine 330-Betten-Klinik.