Nach „Tag der Demokratie“: Lörracher Stadtrat klagt wegen mangelndem Polizeischutz

Vor dem Verwaltungsgericht in Freiburg wurde die Klage des Lörracher Stadtrats gegen das Land Baden-Württemberg verhandelt.

Anlass war eine Versammlung der „Demokratischer Initiative“ am 20. September 2025 auf dem Alten Markt in Lörrach zum „Tag der Demokratie“. Der Lörracher Apotheker und Gemeinderat hatte dort eine eigene Veranstaltung organisiert. Parallel hatten weitere Kundgebungen stattgefunden, unter anderem Beiträge des Bündnisses „5 vor 12“ sowie eine Rede des Publizisten Michel Friedman.

Bär trug vor Gericht vor, seine Versammlung sei durch Gegendemonstranten massiv gestört worden. Sprechchöre, Rasseln und zeitweise auch ein Megafon hätten dazu geführt, dass weder er noch sein Anwalt Ralf Ludwig ihre Redebeiträge wie geplant hätten halten können. Die Polizei habe es unterlassen, rechtzeitig und effektiv einzuschreiten. Mit der Klage will der Kläger festgestellt wissen, dass dieses Unterlassen rechtswidrig gewesen sei.

Wie nah darf Gegenprotest kommen?

Demgegenüber beantragte die Polizei, die Klage abzuweisen. Die Einsatzleitung argumentierte, man habe sich im Rahmen des rechtlich zulässigen Ermessens bewegt. Die Situation vor Ort sei komplex gewesen: Mehrere Versammlungen hätten parallel stattgefunden, hinzu sei der reguläre Einkaufsbetrieb gekommen. Zudem hätten sich auch die Gegendemonstranten auf das Grundrecht der Versammlungsfreiheit berufen können.

Das war ein Punkt, den Rechtsanwalt Ludwig aufgriff. Er argumentierte, dass die Gegendemonstranten – hätten sie sich ordnungsgemäß angemeldet – nicht in unmittelbarer Nähe zur Versammlung seines Mandanten positioniert worden wären. Eine räumliche Verlegung der Gegendemonstranten sei angebracht gewesen, so seine Einschätzung. Dies hätte jedoch bedeutet, dass sie sich nicht mehr in Hör- und Sichtweite der Versammlung befunden hätten.

Da auch ihnen dieses Recht grundsätzlich zustehe, sei vonseiten der Einsatzleitung auf eine solche Maßnahme verzichtet worden. Das Gericht machte in der Verhandlung deutlich, dass polizeiliche Maßnahmen grundsätzlich abgestuft erfolgen müssten. Ein hartes Einschreiten sei nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Die Polizei verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass sich die Lage nicht durchgehend gleich dargestellt habe, sodass ein Eingreifen in dieser Härte nicht zwingend geboten gewesen sei. Man habe sich aus verschiedenen Positionen ein Bild gemacht und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass alle Redebeiträge verständlich gewesen seien.

Videoaufnahmen eines Online-Mediums wurden ebenfalls herangezogen. Deren Aussagekraft blieb jedoch begrenzt: Die Aufnahmen waren ausschnitthaft und teilweise bearbeitet, sodass sie das Geschehen nur unvollständig wiedergaben.

Klägeranwalt glaubt nicht an Erfolg in Freiburg

Richter Wilfried Holz betonte zwar „die Schutzpflicht des Staates, jeder Versammlung eine reale Verwirklichungsmöglichkeit“ geben zu müssen. Dazu gehöre auch ein Schutz vor Störungen, wenn sie den beabsichtigten „Beachtungserfolg“ einer Versammlung beeinträchtigten.

Gleichzeitig zweifelte Holz aber daran, dass die Klägerseite ausreichend darlegen könne, dass die Störungen ein solches Ausmaß erreicht hätten, dass die Versammlung tatsächlich wesentlich beeinträchtigt gewesen sei.

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Zudem sei fraglich, ob sie auf der nächsten Ebene nachweisen könne, dass die Polizei ihr Ermessen fehlerhaft ausgeübt habe. Und selbst wenn eine Verlegung der Gegendemonstranten zulässig gewesen wäre, folge daraus nicht automatisch, dass ein Anspruch auf ein solches Einschreiten bestanden hätte, so der Richter.

Eine Entscheidung des Gerichts steht noch aus. Auf Nachfrage unserer Redaktion äußerte der Klägeranwalt, er gehe davon aus, in dieser Kammer keinen Erfolg zu haben. Er beabsichtige aber, durch alle Instanzen gehen zu wollen, notfalls auch vor das Bundesverfassungsgericht.